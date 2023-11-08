ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, АЛЮМ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, АЛЮМ
Референс: ATN000328
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет алюминий) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Специальная монтажная коробка входит в комплект. - При закрытых крышках розетка смотрится очень стильно и практически незаметна в интерьере. - Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583927
|15.5
|8.1
|5.6
|см.
|199
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606489583924
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.336
|кг.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|43606489583925
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.54
|кг.
P12
|4
|—
|648
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|172
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 81 мм
Ширина 155 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Формат PDF
Размер 473.97 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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