ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А,механизм, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А,механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000333
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Алюминий
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Выходной ток 2.1 A
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Тип защиты защита от короткого замыкания
Стандарты 2004/108/EC 2006/95/EC EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EU директива 2002/95/EC Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489701901
|7.1
|7.1
|3.8
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606489701908
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|750
|г.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|23606489701905
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.85
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|118.17
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesignРозетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты