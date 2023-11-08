Продукты
ATN000346
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000346
ATN000346
ATN000346
ATN000346
ATN000346
ATN000346

ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000346
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Количество кабелей 3
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895840167.17.14.3 см. 82г.
BB1
210шт.1360648958401323.219.58.9 см. 920г.
CAR
360шт.4360648958401440.424.228.8 см. 5.81кг.
P12
41800шт.12080110 см. 149.48кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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