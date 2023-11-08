ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АЛЮМИНИЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.