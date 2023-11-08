ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000389
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Прочее
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Винтовой
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий
Количество в одном комплекте 10
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта многофункциональная розетка
Тип монтажа утопленный
Дополнительные характеристики
Форма головки винта pozidriv № 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Соединения – клеммы винтовой зажим
Комплектация изделия механизм
Состав изделия крышка термопласт
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489586119
|7.1
|7.1
|3.19
|см.
|56
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489586116
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|648
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489586113
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.27
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|102.01
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Формат PDF
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Размер 342.92 kB
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