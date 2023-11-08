ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000393
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий антенны коннектора TV. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Цвет Алюминий
Модель/исполнение Оконечная розетка
Лицевая накладка Центральная плата (накладка)
Количество выходов 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок Алюминий
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 60 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489586140
|7.1
|7.1
|3.3
|см.
|60
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489586147
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|698
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489586144
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.48
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|109.08
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesignРозетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Техническая документация Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesignРозетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты