Продукты
ATN000401
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ
ATN000401
ATN000401
ATN000401
ATN000401

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000401
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок жемчуг
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.017 кг
Поверхность декоративное покрытие
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895841848.38.31.1 см. 17г.
BB1
220шт.1360648958418123.219.58.9 см. 447г.
CAR
3120шт.4360648958418240.424.228.8 см. 2.98кг.
P12
43600шт.12080110 см. 62.62кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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