ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ЖЕМЧУГ
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000435
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете жемчуг Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Высота 71 мм
Основные характеристики
Область применения floor
Оборудование в комплекте датчик присутствия
Комплектация изделия механизм
Тип продукта термостат
Цветовой оттенок жемчуг
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток в 50/60 Гц
Сегмент рынка Жилищный сектор малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип управления поворотная ручка
Тип контактов 1 Н.З.
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481041869
|11
|8.5
|5.1
|см.
|142.61
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481041866
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.879
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606481041866
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|738
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606481041863
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|3.941
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|161.4
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Термостат серии AtlasDesignТермостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
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