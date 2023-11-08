ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000403
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг трёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Режим фиксации 4 точки крепления
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок жемчуг
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность декоративное покрытие
Вес нетто 0.04 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584207
|22.5
|8.3
|1.1
|см.
|40
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606489584202
|5.8
|39.4
|8.9
|см.
|282
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606489584209
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.311
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606489584206
|120
|80
|110
|см.
|68.68
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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