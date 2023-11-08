ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000420
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет жемчуг) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия AtlasDesign
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Количество кабелей 4
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584276
|12.4
|8.3
|3.8
|см.
|76
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606489584273
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|557
|г.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|43606489584274
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.64
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|83.83
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 125 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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