ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк, 16А, в сборе, ЖЕМЧ

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет жемчуг) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Специальная монтажная коробка входит в комплект. - При закрытых крышках розетка смотрится очень стильно и практически незаметна в интерьере. - Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.