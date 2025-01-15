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ATN000441S
Розетка "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ (250В, 16А)
ATN000441S

Розетка "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ (250В, 16А)

Референс: ATN000441S
Серия AtlasDesign

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064821079461610.53.7 см. 0.065кг.
BB1
210шт.1360648210794323.219.58.9 см. 0.753кг.
CAR
360шт.2360648210794040.424.228.8 см. 4.81кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 162.289кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign Screwless
Дата документа: 09/11/2023
Формат PDF
Размер 380.26 kB
Розетки серии AtlasDesign Screwless
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
Формат PDF
Размер 570.54 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
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