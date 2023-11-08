ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
Референс: ATN000502
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок шампань
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.029 кг
Поверхность декоративное покрытие
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584580
|15.4
|8.3
|1.1
|см.
|29
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489584587
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|387
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606489584588
|40.5
|24.2
|28.8
|см.
|2.62
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|53.53
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
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Тип документа
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