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ATN000523
ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ШАМПАНЬ
ATN000523

ATLASDESIGN СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, мех., ШАМПАНЬ

Референс: ATN000523
Линейка AtlasDesign

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет шампань) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Бежевый
Основные характеристики
Торговая марка Schneider Electric
Тип продукта диммер
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение -
Тип управления поворотная ручка
Форма головки винта pozidriv № 1 и комбинированный
Тип установки внутренн. установка
Количество выходов 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606486274361717145 мм. 83г.
BAG
28шт.1360648627436823.219.58.9 см. 786г.
CAR
316шт.2360648627436540.424.510.5 см. 1.691кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 175.99кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 392.94 kB
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
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