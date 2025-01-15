Розетка "AtlasDesign" С/У (250В, 16А)

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.