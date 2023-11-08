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ATN000552
ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ШАМПАНЬ
ATN000552

ATLASDESIGN 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, в сборе, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000552
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет шампань) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок шампань
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 2
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895848328.38.34 см. 89г.
BB1
210шт.1360648958483923.219.58.9 см. 995г.
CAR
360шт.4360648958483040.424.228.8 см. 6.27кг.
P12
41800шт.12080110 см. 162.61кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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