Выключатель "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 2кл. с подсв. (250В,10АХ)
Выключатель "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 2кл. с подсв. (250В,10АХ)
Референс: ATN000553S
Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482108783
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.073
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606482108780
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.832
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606482108787
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.284
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|176.509
|кг.
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ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Формат PDF
Размер 566.59 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
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