ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6A, механизм, ШАМПАНЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.