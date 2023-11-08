ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ШАМПАНЬ
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: ATN000591
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Цвет Золото
Модель/исполнение Проходная розетка
Лицевая накладка Центральная плата (накладка)
Количество выходов 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок шампань
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 75 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489586300
|7.1
|7.1
|3.32
|см.
|75
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489586307
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|853
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489586304
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.41
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|136.35
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesignРозетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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