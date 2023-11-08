Продукты
ATN000701
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ
ATN000701
ATN000701
ATN000701
ATN000701
ATN000701

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ

Референс: ATN000701
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок грифель
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.017 кг
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897022678.38.31.1 см. 17г.
BB1
220шт.1360648970226423.219.58.9 см. 447г.
CAR
3120шт.2360648970226140.524.228.8 см. 2.98кг.
P12
43600шт.12080110 см. 62.62кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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