ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ГРИФЕЛЬ
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ГРИФЕЛЬ
Референс: ATN000735
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете грифель Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Серый
Ширина 71 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Основные характеристики
Область применения floor
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок грифель
Оборудование в комплекте датчик присутствия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток в 50/60 Гц
Сегмент рынка Жилищный сектор малые коммерческие предприятия
Тип управления поворотная ручка
Тип защиты электронная защита от перенапряжения
Ток отключения нагрузки 0.41666666666667
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481041890
|11
|8.5
|5.1
|см.
|142.61
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481041897
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.879
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606481041897
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|738
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606481041894
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|3.941
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|161.4
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Термостат серии AtlasDesignТермостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик