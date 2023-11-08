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ATN000705
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN000705

ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ

Референс: ATN000705
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель пятиместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 367 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок грифель
Режим фиксации безвинтовой
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: крышка
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.063 кг
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970230436.78.31.1 см. 63г.
BB1
25шт.536064897023095.839.48.9 см. 395г.
CAR
320шт.6360648970230640.419.614 см. 1.766кг.
P12
41680шт.7360648970230312080110 см. 107.06кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 367 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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