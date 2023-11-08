ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
Референс: ATN000702
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок грифель
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность декоративное покрытие
Вес нетто 0.029 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702274
|15.4
|8.3
|1.1
|см.
|29
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489702271
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|387
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489702278
|40.5
|24.2
|28.8
|см.
|2.62
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|53.53
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
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Тип документа
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