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ATN000840
ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ИЗУМРУД
ATN000840

ATLASDESIGN РОЗЕТКА без заземления, 16А, в сборе, ИЗУМРУД

Референс: ATN000840
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет изумруд) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897027318.38.33.51 см. 82г.
BB1
25шт.13606489702738239.28.9 см. 467г.
CAR
320шт.2360648970273540.424.210.6 см. 2.05кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 203кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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