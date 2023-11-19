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ATN000873
ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД
ATN000873

ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ИЗУМРУД

Референс: ATN000873
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд переключателя 2-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010217977.17.13.4 см. 0.073кг.
BB1
25шт.469020102180324.210.69.8 см. 0.425кг.
CAR
320шт.1469020102180025.341.411.4 см. 1.884кг.
P12
41800шт.12080115 см. 180кг.
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Тип документа
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Техническая документация Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
Формат PDF
Размер 394.43 kB
Срок действия: 17/07/2023 - 16/07/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
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