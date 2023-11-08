ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, КАРБОН
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками,16А, в сборе, КАРБОН
Референс: ATN001022
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет карбон) без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 V Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Обработка поверхности decorative coating
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489703325
|12.4
|8.3
|3.8
|см.
|78
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606489703322
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|568
|г.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|23606489703329
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.7
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|85.85
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 125 мм
Вес 0.078 кг
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 473.97 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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