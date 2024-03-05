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ATN001073
ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, КАРБОН
ATN001073

ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, КАРБОН

Референс: ATN001073
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 2-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010218347.17.13.4 см. 0.073кг.
BB1
25шт.469020102184124.310.89.7 см. 0.423кг.
CAR
320шт.1469020102184825.241.311.4 см. 1.864кг.
P12
41800шт.12080115 см. 178кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
Формат PDF
Размер 394.43 kB
Срок действия: 17/07/2023 - 01/04/2024
ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
Формат PDF
Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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