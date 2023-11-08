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ATN001124
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, АКВАМАРИН
ATN001124
ATN001124

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, АКВАМАРИН

Референс: ATN001124
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет аквамарин) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858201871244883 мм. 86г.
BAG
26шт.1360648582018423.28.919.5 см. 624г.
CAR
336шт.2360648582018140.428.824.2 см. 4.04кг.
P12
41080шт.33606485820188120101.480 см. 139.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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