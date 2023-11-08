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ATN001128
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк,16А, в сборе,АКВАМАР
ATN001128

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойн. с заземл.со штор.со сдвиж. крышк,16А, в сборе,АКВАМАР

Референс: ATN001128
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет аквамарин) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Специальная монтажная коробка входит в комплект. Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648582016315.55.68.1 см. 218г.
BAG
26шт.1360648582016037.210.618.6 см. 1.447кг.
CAR
336шт.2360648582016738.433.238.4 см. 9.21кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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