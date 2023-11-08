ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН

Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А в цвете аквамарин с заземлением и шторками с розеткой USB, с друмя разъемами типа А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Один механизм позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.