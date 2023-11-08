ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN РОЗЕТКА 16А c 2 USB A+A, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001130
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А в цвете аквамарин с заземлением и шторками с розеткой USB, с друмя разъемами типа А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Один механизм позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта розетка + USB
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип разъема 2 USB 2.0 порта
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип упаковки Флоупак
Конфигурация полюсов розеток без крышки 2P + E без крышки
Режим фиксации винтами и лапками
Локальная индикация без индикатора
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820422
|7.1
|4.5
|7.1
|см.
|121
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606485820429
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|1.067
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606485820426
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|2.32
|кг.
Документы
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Тип документа
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Техническая документация Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesignРозетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
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Формат PDF
Размер 430.14 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00640_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/04/2021 - 27/04/2026
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