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ATN001131
ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001131
ATN001131

ATLASDESIGN 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН

Референс: ATN001131
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин выключателя 3-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 3
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858198607.147.1 см. 73г.
BAG
25шт.13606485819867238.99.2 см. 424г.
CAR
320шт.2360648581986440.410.624.2 см. 1.88кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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