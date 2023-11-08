ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001133
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Частота 50-60 Гц
Макс. выход. ток 2100 мА
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Выходной ток 2.1 A
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Стандарты 2004/108/EC 2006/95/EC EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EU директива 2002/95/EC Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820606
|7.1
|3.8
|7.1
|см.
|81
|г.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|13606485820603
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|750
|г.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|23606485820600
|40.4
|28.8
|24.2
|см.
|4.8
|кг.
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
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