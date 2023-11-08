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ATN001139
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН
ATN001139
ATN001139

ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, АКВАМАРИН

Референс: ATN001139
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойная USB с разъемами типа A+C. Cовременная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Частота 50-60 Гц
Макс. выход. ток 2400 мА
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Тип защиты защита от короткого замыкания
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.4 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858205457.147.1 см. 95г.
BAG
28шт.1360648582054223.28.919.5 см. 859г.
CAR
316шт.2360648582054940.410.624.2 см. 1.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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