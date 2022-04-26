Продукты
ATN001145S
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, АКВАМАРИН

РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, АКВАМАРИН

Референс: ATN001145S
Серия AtlasDesign

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010227561610.54.2 см. 0.07кг.
BB1
25шт.4690201022763239.28.9 см. 0.409кг.
CAR
320шт.1469020102276040.424.210.6 см. 1.818кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 181.535кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
Формат PDF
Размер 570.54 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.26379_22
Формат PDF
Размер 785.63 kB
Срок действия: 25/04/2022 - 24/04/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.26379_22
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0103.117076789
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Срок действия: 05/09/2024 - 05/09/2027
UZ.SMT.01.0103.117076789
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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