РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, АКВАМАРИН
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, мех, АКВАМАРИН
Референс: ATN001145S
Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете карбон переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Благодаря покрытию «soft touch» к изделию приятно прикасаться.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022756
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.07
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201022763
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.409
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201022760
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.818
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|181.535
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
Формат PDF
Размер 570.54 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00109_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.26379_22
Формат PDF
Размер 785.63 kB
Срок действия: 25/04/2022 - 24/04/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.26379_22
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0103.117076789
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Срок действия: 05/09/2024 - 05/09/2027
UZ.SMT.01.0103.117076789
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