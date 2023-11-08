ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001183
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Синий
Направление выхода Наклонный (-ое)
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок аквамарин
Тип информационной розетки RJ45
Тип продукта компьютерная розетка
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Количество разъёмов 2
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок аквамарин
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820064
|7.1
|4
|7.1
|см.
|56
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820061
|23
|8.9
|9.2
|см.
|339
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820068
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.54
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 355.49 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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