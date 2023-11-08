ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.5E, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001185
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Синий
Направление выхода Наклонный (-ое)
Подходит для количества гнезд/разъемов 2
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок аквамарин
Серия продукта AtlasDesign
Тип информационной розетки RJ45
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Категория 5e
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок аквамарин
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820149
|7.1
|4
|7.1
|см.
|69
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820146
|23
|8.9
|9.2
|см.
|405
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820143
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.8
|кг.
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Формат PDF
Размер 355.49 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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