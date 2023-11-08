Продукты
ATN001189
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АКВАМАРИН
ATN001189
ATN001189

ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, АКВАМАРИН

Референс: ATN001189
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Синий
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Винтовой
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта AtlasDesign
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта многофункциональная розетка
Режим фиксации винты
Дополнительные характеристики
Форма головки винта pozidriv № 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип покрытия матовый
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм² для Гибкий кабель(и)
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858202247.147.1 см. 58г.
BAG
25шт.13606485820221238.99.2 см. 351г.
CAR
320шт.2360648582022840.410.624.2 см. 1.59кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик