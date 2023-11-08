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ATN001192
ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АКВАМАРИН
ATN001192
ATN001192

ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, АКВАМАРИН

Референс: ATN001192
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Синий
Модель/исполнение Проходная розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858204847.13.327.1 см. 79г.
BAG
25шт.13606485820481238.99.2 см. 457г.
CAR
320шт.2360648582048840.410.624.2 см. 2.01кг.
P12
41800шт.33606485820485120110.480 см. 199.16кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Розетки телевизионные серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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