ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001193
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин антенны коннектора TV. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Не содержит (без) галогенов Да
Количество выходов 1
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Цветовой оттенок аквамарин
Вес нетто 60 г
Тип покрытия матовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820521
|7.1
|3.3
|7.1
|см.
|54
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820528
|23
|8.9
|9.2
|см.
|331
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820525
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.51
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии AtlasDesignРозетки телевизионные серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 329.67 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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