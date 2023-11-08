ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
Референс: ATN001199
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Не содержит (без) галогенов Да
С откидной крышкой Нет
С разгрузкой натяжения Да
Клемма (разъем) для люстры Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта Кабельный вывод
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.056 кг
Материал термопласт: крышка механизма
Номинальный ток 16 A
Емкость зажимного соединения
Цветовой оттенок аквамарин
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820040
|7.1
|4.9
|7.1
|см.
|52
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820047
|23
|8.9
|9.2
|см.
|320
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820044
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.46
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485820041
|120
|110.4
|80
|см.
|149.85
|кг.
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