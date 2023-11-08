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ATN001199
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН
ATN001199
ATN001199

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН

Референс: ATN001199
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Не содержит (без) галогенов Да
С откидной крышкой Нет
С разгрузкой натяжения Да
Клемма (разъем) для люстры Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Тип продукта Кабельный вывод
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.056 кг
Материал термопласт: крышка механизма
Номинальный ток 16 A
Емкость зажимного соединения
Цветовой оттенок аквамарин
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858200407.14.97.1 см. 52г.
BAG
25шт.13606485820047238.99.2 см. 320г.
CAR
320шт.2360648582004440.410.624.2 см. 1.46кг.
P12
41800шт.33606485820041120110.480 см. 149.85кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Вывод кабельный серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 252.96 kB
Вывод кабельный серии AtlasDesign
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