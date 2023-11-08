ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ПЕСОЧНЫЙ

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.