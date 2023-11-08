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ATN001200
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001200
ATN001200

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001200
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете песочный наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Не содержит (без) галогенов Да
Количество постов (мест) 1
Ударопрочный Нет
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Назначение продукта штепсельная розетка
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал термопласт
Режим фиксации винты
Тип монтажа открытый
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858204538.53.58.5 см. 56г.
BAG
25шт.13606485820450238.99.2 см. 339г.
CAR
320шт.2360648582045740.410.624.2 см. 1.54кг.
P12
41800шт.33606485820454120110.480 см. 156.56кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
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