ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон. теплого пола с датчиком, 10A, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001235
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете песочный Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Ширина 71 мм
Высота 71 мм
Глубина 52 мм
С дисплеем Нет
Основные характеристики
Серия продукта AtlasDesign
Область применения эл.теплый пол
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток в 50/60 Гц
Сегмент рынка Жилищный сектор малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип управления поворотная ручка
Тип защиты электронная защита от перенапряжения
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022138
|7.1
|7.1
|5.2
|см.
|0.08
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Термостат серии AtlasDesignТермостат серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 650.69 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик