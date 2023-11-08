ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001202
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.029 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819976
|154
|11
|83
|мм.
|29
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485819973
|23
|8.9
|9.2
|см.
|208
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485819970
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.02
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|33606485819977
|120
|110.4
|80
|см.
|109.62
|кг.
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