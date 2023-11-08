ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001205
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ пятиместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 367 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Вес нетто 0.063 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485820033
|367
|11
|83
|мм.
|65
|г.
BAG
|2
|—
|5
|шт.
|13606485820030
|39.4
|8.9
|6
|см.
|411
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606485820037
|40.4
|14
|19.6
|см.
|1.83
|кг.
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