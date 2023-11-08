Продукты
ATN001203
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
ATN001203
ATN001203

ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: ATN001203
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ трёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858199902251183 мм. 41г.
BAG
25шт.1360648581999739.48.96 см. 285г.
CAR
320шт.2360648581999440.41419.6 см. 1.33кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 324.47 kB
Рамки серии AtlasDesign
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик