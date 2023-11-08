ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: ATN001201
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете ПЕСОЧНЫЙ одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Тип покрытия матовый
Цветовой оттенок ПЕСОЧНЫЙ
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485819730
|83
|11
|83
|мм.
|16
|г.
BAG
|2
|—
|10
|шт.
|13606485819737
|23
|8.9
|9.2
|см.
|238
|г.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|23606485819734
|40.4
|10.6
|24.2
|см.
|1.14
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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