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ATN001263S
1-кл ПЕРЕКЛ подсв, сх.6а,10АХ,мех, ПЕСОЧ

1-кл ПЕРЕКЛ подсв, сх.6а,10АХ,мех, ПЕСОЧ

Референс: ATN001263S
Серия AtlasDesign

Механизм безвинтовой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете аквамарин переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Компактный механизм обеспечивает достаточно места для кабеля в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010231731610.54.2 см. 0.07кг.
BB1
25шт.4690201023180239.28.9 см. 0.412кг.
CAR
320шт.1469020102318740.424.210.6 см. 1.832кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 182.813кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Формат PDF
Размер 566.59 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.26632_22
Формат PDF
Размер 81.71 kB
Срок действия: 25/04/2022 - 24/04/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.26632_22
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0103.117076789
Формат PDF
Размер 3.23 MB
Срок действия: 05/09/2024 - 05/09/2027
UZ.SMT.01.0103.117076789
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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