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ATN001400
ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БАЗАЛЬТ
ATN001400
ATN001400

ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001400
Линейка AtlasDesign

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Благодаря специальным соединителям, входящим в комплект изделия, несколько коробок можно соединить между собой. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Основание корпуса
Цвет Черный
Не содержит (без) галогенов Да
Количество постов (мест) 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010241703.712.517.5 см. 0.056кг.
BAG
25шт.46902010241878.99.223 см. 0.34кг.
CAR
320шт.1469020102418410.624.240.4 см. 1.543кг.
P12
41800шт.110.480120 см. 156.8кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Коробки серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Коробки серии AtlasDesign
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