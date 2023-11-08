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ATN001409
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БАЗАЛЬТ
ATN001409
ATN001409

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БАЗАЛЬТ

Референс: ATN001409
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете БАЗАЛЬТ. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Накладка/вставка/механизм для выключателей, переключателей и диммеров
Цвет Черный
Модель/исполнение Прочее
Не содержит (без) галогенов Да
Назначение/применение Заглушка (плата)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010244151.110.516 см. 0.01кг.
BAG
25шт.46902010244226.59.518 см. 0.069кг.
CAR
340шт.146902010244291419.640.4 см. 0.734кг.
P12
43360шт.11380120 см. 79.575кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Заглушка серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 186.9 kB
Заглушка серии AtlasDesign
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