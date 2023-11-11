ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
ATLASDESIGN 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
Референс: ATN001473
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете базальт переключателя 2-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Антрацит
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201025733
|7.1
|7.1
|3.4
|см.
|0.073
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201025740
|24.2
|11
|9.6
|см.
|0.427
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201025747
|25.3
|41.5
|11.4
|см.
|1.887
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|180
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesignВыключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.56180_23
Формат PDF
Размер 394.43 kB
Срок действия: 17/07/2023 - 16/07/2028
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
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