ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КРАСНЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет красный) одинарная с заземлением и шторами подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Подходит для размещения в офисах и промышленных предприятий для подключения к выделенной электросети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.