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ATN002045
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КРАСНЫЙ
ATN002045

ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КРАСНЫЙ

Референс: ATN002045
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет красный) одинарная с заземлением и шторами подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Подходит для размещения в офисах и промышленных предприятий для подключения к выделенной электросети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 V Переменный ток 50 Гц
Конфигурация полюсов розеток 2P + E without lid
Минимальная партия для продажи 1
Поставляемое оборудование со шторками
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип защиты без защиты от перегрузки
Стандарты IEC 60884-1
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179937.17.14.01 см. 77г.
BB1
210шт.1360648171799023.219.58.9 см. 868г.
CAR
320шт.2360648171799740.424.210.6 см. 1.92кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 191кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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