ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КРАСНЫЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КРАСНЫЙ
Референс: ATN002045
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет красный) одинарная с заземлением и шторами подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Подходит для размещения в офисах и промышленных предприятий для подключения к выделенной электросети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 V Переменный ток 50 Гц
Конфигурация полюсов розеток 2P + E without lid
Минимальная партия для продажи 1
Поставляемое оборудование со шторками
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт: все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип защиты без защиты от перегрузки
Стандарты IEC 60884-1
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717993
|7.1
|7.1
|4.01
|см.
|77
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481717990
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|868
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606481717997
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.92
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|191
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии AtlasDesignРозетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты